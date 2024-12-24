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Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer! 8 milyon euroya anlaştılar...

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#Kasımpaşa#Yasin Özcan#Sporanasayfa
Kasımpaşadan Aston Villaya transfer 8 milyon euroya anlaştılar...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 13:32

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Yasin Özcan’ın transferi için Aston Villa ile el sıkıştı.

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Kasımpaşa, 18 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan’ın transferi konusunda Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaşmaya vardı.

Genç futbolcu, ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere’ye gidecek.

Kasımpaşa’nın bu sezon Süper Lig’de oynadığı 16 maçın tamamında forma giyen ve 1 de asist yapan Yasin Özcan, İngiltere yolcusu. İHA'nın haberine göre; Hem yurt içi hem de yurt dışından birçok takımın transfer listesinde olan Yasin için Kasımpaşa, Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaşmaya vardı.

18 yaşındaki futbolcu, ocak ayının ilk haftasında sağlık kontrollerinden geçmek üzere İngiltere’ye gidecek. Kasımpaşa ile Aston Villa’nın bu transfer için 8 milyon Euro’ya el sıkıştığı öğrenildi.

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#Kasımpaşa#Yasin Özcan#Sporanasayfa

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