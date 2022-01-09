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Kasımpaşa'da Umut Bozok seriye bağladı

#Süper Lig#Kasımpaşa #Umut Bozok
Kasımpaşada Umut Bozok seriye bağladı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Hatayspor galibiyetiyle başlayan Kasımpaşa'da forvet oyuncusu Umut Bozok attığı gollerle takımının aldığı puanlarda önemli rol oynadı.

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Kasımpaşa, Süper Lig’in 20. haftasında Hatayspor'u sahasında 3-1 mağlup ederek ligin ikinci yarısına 3 puanla başladı ve yeni yıla moralli girdi.

Maça hızlı başlayan İstanbul temsilcisi 6. dakikada skoru 2-0’a getirirken, erken goller galibiyeti perçinledi.

Maçta attığı gol ve iyi oyunla Kasımpaşa’nın 3 puana uzanmasında önemli rol oynayan Umut Bozok, ligde üst üste 3 maçta da skora katkı sağladı.

Kasımpaşada Umut Bozok seriye bağladı

Sezon başı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient takımından kiralık olarak transfer edilen Bozok, 20 haftada attığı 9 golle, gol krallığında Kayserispor’dan Thiam ve Başakşehir’den Okaka ile birlikte 3. sırada yer aldı.

25 yaşındaki futbolcu bu sezon 15 maçta ilk 11 başlarken, 9 gol ve 3 asistle iyi bir performans ortaya koydu.

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Kasımpaşa 20 haftada aldığı 18 puanla sıkıntılı bir süreç geçirirken, Umut Bozok takımının attığı 22 golün 12’sine doğrudan katkı sağladı.

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#Süper Lig#Kasımpaşa#Umut Bozok

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