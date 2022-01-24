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Kasımpaşa’da Umut Bozok milli takıma göz kırptı

#Kasımpaşa#Süper Lig#Umut Bozok
Kasımpaşa’da Umut Bozok milli takıma göz kırptı

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Kasımpaşa, ikinci yarıda oynadığı tüm maçları kazanmayı başardı. Öte yandan Umut Bozok, performansıyla milli takıma da göz kırptı.

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Kasımpaşa'da sezonun ikinci yarısında yüzler gülüyor. Süper Lig'in 17'nci haftasında Sivasspor'a mağlup olunan karşılaşma sonrasında teknik direktör Hakan Kutlu ile yolların ayrılmasının ardından, lacivert-beyazlı ekip, mağlup olmadı. Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, ilk yarının son haftasında Altay'ı mağlup etmeyi başardı. Lacivert-beyazlı ekip, sezonun ikinci yarısına da oldukça iyi başladı. 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Kasımpaşa, bu performansıyla düşme potasından kurtulmayı başardı. Ligin ilk yarısında 19 maçta sadece 15 puan toplayabilen Kasımpaşa, ikinci yarıda oynadığı 4 maçta ise 12 puanı hanesine yazdırdı.

UMUT BOZOK ATMAYA DEVAM EDİYOR

Lacivert-beyazlı ekibin sene başında Lorient'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Umut Bozok, takımının son haftalarda yakaladığı yükselişte başrol oynadı. 

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Antalyaspor ile oynanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında attığı golle takımına 1 puanı kazandıran Umut Bozok, sonrasında oynanan 5 maçta; 4 gol, 2 asistlik performansıyla göz kamaştırdı. Golcü oyuncunun başarılı performansının ardından, lacivert-beyazlı kulübün satın alma opsiyonuyla kadroya dahil ettiği oyuncu için harekete geçtiği ve takımda tutacağı öğrenildi. 

MİLLİ TAKIMA GÖZ KIRPIYOR

Öte yandan Umut Bozok, performansıyla milli takıma da göz kırptı. Bu sezon oynadığı 25 maçta; 11 gol, 5 asistlik katkı veren Umut Bozok'un ilerleyen dönemlerde milli takım kadrosunda yer alabilir. Daha önce U17, U18 ve Ümit Milli Takımda toplamda 11 maçta görev alan Umut Bozok'un bu sezonki performansı dikkat çekerken, golcü oyunun A milli takım aday kadrosuna da dahil edilmesi bekleniyor.

SAVUNMAYA TAKVİYE

Lacivert-beyazlı ekipte, transfer döneminde ise savunmaya takviye yapılması bekleniyor. Brecka, Bruma, Donk ve Tarkan Serbest gibi isimler bu sezon savunmanın ortasında görev alırken, transfer döneminde stoper bölgesine bir takviye daha yapılabileceği öğrenildi. Öte yandan Yusuf Erdoğan'ın takımdan ayrılmasının ardından bu bölgeye Charleroi'den Mamadou Fall'u transfer eden Kasımpaşa, savunmanın ortasına transfer yapması halinde, devre arası transfer dönemini tamamlayacak.

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#Kasımpaşa#Süper Lig#Umut Bozok

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