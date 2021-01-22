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Kasımpaşa'da Tobias Heintz ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Norveçli futbolcu Tobias Heintz ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kasımpaşa'nın açıklaması şu şekilde:
Oyuncularımızdan Tobian Heintz ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Tobias Heintz'e bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
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