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GeriFutbol Kasımpaşa'da Tobias Heintz ile yollar ayrıldı
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Futbol
Haber Giriş: 22.01.2021 - 12:46 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa'da Tobias Heintz ile yollar ayrıldı

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Kasımpaşa'da Tobias Heintz ile yollar ayrıldı
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Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Norveçli futbolcu Tobias Heintz ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kasımpaşa'nın açıklaması şu şekilde:

Oyuncularımızdan Tobian Heintz ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Tobias Heintz'e bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

 

Kasımpaşada Tobias Heintz ile yollar ayrıldı

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