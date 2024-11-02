Kasımpaşa'da Sami Uğurlu'dan tarihi başarı! Beşiktaş karşısında 4'te 4...

Haberin Devamı

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Konuk ekip mücadeleyi 3-1 kazandı.

VAN BRONCKHORS'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda yapılan müsabakaya Mert Günok, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ilk 11'iyle çıktı.

Yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Can Keleş ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.

Van Bronckhorst, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenildikleri derbinin başlangıç kadrosunda yer verdiği oyunculardan Ersin, Svensson ve Mario'yu yedeğe çekti. Hollandalı çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert, Onur ve Muçi'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Haberin Devamı

BU SEZON İLK KEZ 11'DE

Siyah-beyazlı ekipte 30 yaşındaki futbolcu Onur Bulut, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Bu sezon bir maç dışında başlangıç kadrosunda savunmanın sağında Svensson'u tercih eden Giovanni van Bronckhorst, bu mevkide ilk kez değişikliğe gitti ve Onur Bulut'a görev verdi.

Onur, 9 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.

CAN KELEŞ SÜRE ALDI

Siyah-beyazlı ekipte sezon başında Fatih Karagümrük’ten transfer edilen Can Keleş, bu maçta 80. dakikada Cher Ndour’un yerine oyuna girerek ligde ilk kez forma giymiş oldu.

Can Keleş, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde ilk hafta oynanan Ajax maçının son 6 dakikasında şans bulmuştu.

EVİNDE İLK YENİLGİ

Siyah-beyazlılar bu mağlubiyetle ligde evinde ilk kez 3 puan kaybetti.

Tüpraş Stadyumu’nda bu sezon oynadığı Antalyaspor, Sivasspor, Eyüpspor ve Konyaspor ile oynadığı mücadelelerden 3 puanla ayrılmayı başarmıştı.

Siyah-beyazlılar bu mağlubiyetle birlikte ligde üst üste 2. yenilgisini aldı.

MASUAKU'YA TEPKİ

Beşiktaş'ta taraftarlar, Kasımpaşa maçında Arthur Masuaku'ya tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Siyah-beyazlı taraftarlar, Kasımpaşa karşısında yenilen ikinci gol sonrası top her Masuaku'ya geldiğinde deneyimli futbolcuya tepki gösterdi.

Beşiktaşlı taraftarların Masuaku'ya tepkisi maç sonuna kadar devam etti.

SAMİ UĞURLU TARİHE GEÇTİ

Kasımpaşa'nın galibiyetinin ardından teknik direktör Sami Uğurlu bir ilki başardı.

Beşiktaş'a rakip olduğu dört Süper Lig maçını da kazanan Sami Uğurlu, lig tarihinde siyah-beyazlıları üst üste dört kez mağlup eden ilk teknik direktör oldu.

5 DEPLASMANDA YENİLGİ YOK

Opta'nın verilerine göre; Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında oynadığı beş maçı da kaybetmeyen Kasımpaşa(3G 2B), lig tarihinde ilk kez bir sezondaki ilk beş dış saha karşılaşmasını mağlubiyetsiz geçti.

Haberin Devamı