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Kasımpaşa'da Sami Uğurlu depremi! Beklenmedik ayrılık...

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#Kasımpaşa#Sami Uğurlu#Sami Uğurlu Kasımpaşa
Kasımpaşada Sami Uğurlu depremi Beklenmedik ayrılık...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 16:46

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Sami Uğurlu ile yollar resmen ayrıldı.

Ligde son olarak Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup eden lacivert beyazlılarda ayrılık resmi site aracılığıyla duyurulurken, karar futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle;

Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sayın Sami Uğurlu’ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, yeni takımı ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Sami Uğurlu, Beşiktaş karşısında takımının başında elde ettiği galibiyetle tarihe geçmişti 

Beşiktaş'a rakip olduğu dört Süper Lig maçını da kazanan Sami Uğurlu, lig tarihinde siyah-beyazlıları üst üste dört kez mağlup eden ilk teknik direktör olmuştu.

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