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GeriFutbol Kasımpaşa'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.05.2020 - 23:29,Son Güncelleme:

Kasımpaşa'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

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Kasımpaşa'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
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Kasımpaşa Futbol Takımı'nda oyunculara, teknik ekibe ve çalışanlara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız Kovid-19 testlerinin 28 Mayıs Perşembe günü yapılan 4. testleri neticesinde tüm sonuçlar negatif tespit edilmiştir." denildi.

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