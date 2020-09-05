AA
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Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.
Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İdmanda pas ve top kapma çalışmasının ardından gruplar halinde turnuva müsabakaları yapıldı. Antrenman, yarı sahada taktik maçla tamamlandı.
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