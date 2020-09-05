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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.09.2020 - 19:39 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları

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Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda pas ve top kapma çalışmasının ardından gruplar halinde turnuva müsabakaları yapıldı. Antrenman, yarı sahada taktik maçla tamamlandı.

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