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Haber Giriş: 27.12.2020 - 21:33 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa'da Hodzic'ten maç sonu Türkiye itirafı!

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Kasımpaşa'da Hodzic'ten maç sonu Türkiye itirafı!
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Kasımpaşa'nın golcüsü Armin Hodzic, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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  • Başakşehir-Kasımpaşa maçından en özel fotoğraflar
  • Başakşehir-Kasımpaşa maçından en özel fotoğraflar
  • Başakşehir-Kasımpaşa maçından en özel fotoğraflar
  • Başakşehir-Kasımpaşa maçından en özel fotoğraflar
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Süper Lig'de Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa'da Armin Hodzic, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de oynamaktan mutlu olduğunu vurgulayan Hodzic, "Bosna Hersekli oyuncuların burada oynayıp kalitesini göstermesinden ötürü gurur duyuyorum" dedi.

'EN İYİ TERCİH TÜRKİYE'DE OYNAMAK'

Hodzic sözlerini, "Bosnalı insanlar, Türkiye'de kendilerini evlerinde hissediyor. Bosnalı oyuncular için en iyi tercih Türkiye'de futbol oynamak." ifadeleriyle tamamladı.

Anıl Koç ise maç sonunda "Hafta içi rakibimizi çok iyi çalıştık. 2 haftalık kötü süreç vardık. Onu kırıp çıkış yakalamak istiyorduk. Yusuf Ağabey ile aram başka. Bana attıracaksın dedi, bugün ona da çıkardım tıpkı FIFA'daki gibi boş kaleye attırdım." şeklinde konuştu.

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