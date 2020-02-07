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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.02.2020 - 13:06,Son Güncelleme:/

Kasımpaşa'da Galatasaray mesaisi sürüyor

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Kasımpaşa'da Galatasaray mesaisi sürüyor

 Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas çalışmasının ardından taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu belirtildi.

Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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Kasımpaşada Galatasaray mesaisi sürüyor

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