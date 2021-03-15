Kasımpaşa'da Fuat Çapa'dan Koita sözleri

Karşılaşmanın son topunda gol yedikleri için üzgün olduklarını belirten İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, "Maçın genelinde istediğimiz oyunu sergileyemedik. 10 dakika iyi başladık ama sonrasında geri çekilmek zorunda kaldık. Kasımpaşa kanatları iyi kullanıp pozisyon bulmaya çalıştı. Biz de topa sahip olamadık. İkinci yarıdaki değişiklerden sonra oyuncular müthiş katkı sağladı. 3 oyuncu girdikten sonra oyuna ortak olduk. Daha da tehlikeli olduk, değerli ataklar sergiledik. 90+2’de golü bulduk. İyi savunduk ama son topta kötü bir gol yedik. Yemememiz gereken bir goldü. Oyunu buraya kadar getirmişken maç bir şekilde bizim 3’üncü bölgemizde tutmak gerekiyordu. Üzücü bir gol oldu. 1 puana razı olduk. Hakkı buydu, ama futbolda puanlara ihtiyacınız olduğu zaman almanız gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Cumartesi günü Alanyaspor maçımız var. Bugün bu maça üzülebiliriz ama yarından sonra Alanyaspor maçına hazırlanmamız gerekiyor. Ligin durumu ortada" ifadelerini kullandı.



FUAT ÇAPA: ÖNEMLİ BİR MAÇTI



Ligin boyunun iyice kısaldığını belirten Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ise, "Artık her geçen gün hedefe doğru yaklaşıyoruz. Rekabet çoğalıyor. 11, 12’nci sıradaki takım ile 17, 18’inci sıradaki takım arasında 2, 3 puanlık fark var. Yani sadece 1 maç. Bu da son haftalarda oynanan oyunlarda net şekilde gözüküyor. Önemli bir maçtı. Galip gelsek rakibimizin üstüne çıkacaktık. Bunun bilinciyle bugün sahaya çıktık. Rakibimizin savunma oyuncuları arasındaki boşlukları değerlendirmeye çalıştık. Orada alan bırakıyorlardı. Geçmiş karşılaşmalardan farklı oynayacaklarını biliyorduk. Bugünkü maçta tamamen 1 puana odaklanmış bir rakip vardı. Bu rakiplere karşı gol bulmadığınız sürece oyunu çözme şansınız yok, rakiplerin de direnci artıyor. Bugün 18 içine kadar iyi işler yaptık. Tek eksik goldü. Bunun haricinde her şey mevcuttu. Rakibimize pozisyon vermedik. Top kayıplarından sonra ya topu hemen kazandık ya da rakibimizi hataya zorladık" dedi.



Beraberliğe üzülecekleri maçta az kalsın mağlup olacaklarını dile getiren Çapa, "İkinci devre de aynı başladık. 70’ten sonra da oyunun içinde olmanız, top sizdeyken tempolu oynamanız gerekiyor. Maalesef geriye düştük. Beraberliğe üzüleceğimiz bir maçta 92’de yediğimiz golle mağlup olacaktık. Özelikle son 3 hafta geriye düşünce olumlu reaksiyon gösterdik. Bunlar güzel şeyler. İletişim eksikliğinden golü yedik. 90+7’de beraberliği yakaladık bu sevindirici. Alt ve üst tarafla puan farkı çok yok. Biz yukarı bakacağız. Bunu yapacak kadro kalitesine sahibiz. Cumartesi günü önemli bir maçımız var. Gelecek haftalarda biraz daha üzerine koyarak devam etmek gerekiyor" şeklinde konuştu.



"KOİTA İLE İLGİLİ SORUYU BANA SORMAYACAKSINIZ"



3 aylık aranın ardından affedilen Fode Koita ile ilgili gelen soruya Fuat Çapa, şöyle cevap verdi: "Koita ile ilgili soruyu bana sormayacaksınız. Neden olduğunu siz de iyi biliyorsunuz. Onun için ne siz söyleyin ne ben bu soruyu cevaplıyım. Polemik yaratmaya gerek yok. Koita’nın sportif anlamda bir sıkıntısı yok. Bunun cevabını siz iyi biliyorsunuz."

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