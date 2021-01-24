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Futbol
Haber Giriş: 24.01.2021 - 13:26 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa’da Fode Koita kadro dışı bırakıldı! Beşiktaş...

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Kasımpaşa’da Fode Koita kadro dışı bırakıldı! Beşiktaş...
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Kasımpaşa’nın Fransız futbolcusu Fode Koita, kadro dışı bırakıldı. Golcü oyuncunun bu kararın ardından lacivert-beyazlı takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor.

Kasımpaşa’da 6 sezondur forma giyen Koita, kadro dışı bırakıldı. Son olarak Süper Lig’in 17. haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçında kadroda yer alan Koita’nın sakatlığından dolayı uzun süredir takımla beraber olamadığı biliniyordu.

Geçtiğimiz hafta içi tedavisi tamamlanan ve antrenmanlara başlamaya hazır hale gelen Fransız oyuncunun yönetim kararı ile kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

TAKIMDA KALMAK İSTEMİYOR

Daha önce Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa’nın da sakatlık dolayısıyla forma giyemediğini açıkladığı 30 yaşındaki futbolcunun kadro dışı bırakılmasının ardından takımda kalmak istemediği aktarılıyor.

Koita, lacivert-beyazlılarda 108 maçta görev alırken, 31 kez rakip fileleri havalandırdı.

BEŞİKTAŞ İLGİLENİYORDU

Fode Koita ile Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtiliyordu. Golcü futbolcunun da siyah beyazlı takıma gitmeye sıcak baktığı iddia ediliyordu.

Kasımpaşa’da Fode Koita kadro dışı bırakıldı Beşiktaş...

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