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Kasımpaşa'da Ertuğrul Taşkıran'dan Trabzonspor maçı sonrası hakem tepkisi!

#Trabzonspor#Kasımpaşa#Ertuğrul
Kasımpaşada Ertuğrul Taşkırandan Trabzonspor maçı sonrası hakem tepkisi

Kasımpaşa'nın file bekçisi Ertuğrul Taşkıran, Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Kasımpaşa'da kaleci Ertuğrul Taşkıran, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Ertuğrul Taşkıran'ın sözleri;

Sahada çok güzel bir oyun vardı. Biz de seyirci gibiydik. Ben uzun yıllardır bu ligde oynuyorum. Trabzonspor, şampiyonluğa oynuyor, kabulümüz. İyi oyuncuları var, kabulümüz. Biz de bir mücadelenin içerisindeyiz. Şartların eşit olması lazım. Taraftarlarını arkaya almışlar, kaliteli oyunları da var ama hakemin öyle bir maç yönetişi vardı ki... Ben maçın içinde anladım yani, bütün takdir haklarını rakipten yana kullanıyorlar

BÖYLE OLMAMALI

Böyle olmamalı, biz de bir mücadelenin içerisindeyiz, biz de ekmeğimizi bu işten kazanıyoruz. Oyunu kestiği yerler, verdiği kartlar.. Sahada bütün arkadaşlarım, 10 kişi kalmadan önce ve sonra da muazzam mücadele etti. Bizim oyuncu neden kırmızı kart gördü ben anlamadım. Ben gidip itiraz edeceğim, biliyorum ki kart gösterecek. Zorbay Küçük inanılmaz bir maç yönetti. Bütün takdir haklarını Trabzonspor lehine kullandı. Böyle olmamalı. Maçın içinde anladım durumu. Biz de ekmek parası için oynuyoruz. Uğurcan Çakır'ı bir kez bile uyarmadı. Biz önde olsak, her pozisyonda yanıma gelirdi

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#Trabzonspor#Kasımpaşa#Ertuğrul

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