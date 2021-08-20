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GeriFutbol Kasımpaşa'da Cihat Arslan'ın ilk maçında rakibi Giresunspor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.08.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa'da Cihat Arslan'ın ilk maçında rakibi Giresunspor

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Kasımpaşa'da Cihat Arslan'ın ilk maçında rakibi Giresunspor

Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında yarın GZT Giresunspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

İstanbul ekibi yeni teknik direktörü Cihat Arslan yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Giresunspor'da kart cezalısı Hüsamettin Tut bu mücadelede forma giyemeyecek.

Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, GZT Giresunspor sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olmuştu.

Kasımpaşada Cihat Arslanın ilk maçında rakibi Giresunspor

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