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Kasımpaşa'da Cihat Arslan'dan mağlubiyet sözleri

#Kasımpaşa#Cihat Arslan#Fenerbahçe
Kasımpaşada Cihat Arslandan mağlubiyet sözleri

Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Cihat Arslan, mağlubiyet için üzgün olduklarını söyledi.

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Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Arslan, Fenerbahçe'yi analiz ettiklerini ancak analize saha içinde uyamadıklarını belirtti.

Fenerbahçe'nin maçlara tempolu başladığını dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Bunu çalıştık. 15-20 dakika yaslanmamamız gerekiyordu ama buna gereken reaksiyonu veremedik. Fenerbahçe taraftarıyla üstümüze geldiğinde, o reaksiyonu göstermemiz gerekiyordu. Şanssız bir gol yedik. Üzüldüğümüz konu, 1-0'dan sonra daha farklı oynamamız gerekiyordu. İlk yarının sonlarına doğru 2 oyuncu hazırladım, açıkçası 1-0'a razıydım. Son 10 saniye ayağımızdaki topu vererek gol yedik ve bu psikolojik olarak bizi geri itti. İkinci yarı gol bulduk, rakibi tedirgin ettik. Oyuncu değişiklikleriyle pozisyona girmeye çalıştık."

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#Kasımpaşa#Cihat Arslan#Fenerbahçe