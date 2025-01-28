Kasımpaşa'da Burak Yılmaz sesleri

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Dün akşamki 5-4'lük Hatayspor galibiyetinin ardından teknik direktör Hakan Keleş'le yollarını ayıran Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu.
Habertürk'ün haberine göre; Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç, Burak Yılmaz ile görüşerek anlaşma sağladı. Genç teknik adamın kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
BURAK YILMAZ'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Teknik direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta başlayan Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası geçici olarak takımın başına geçti. Siyah-beyazlı takımın başında 6 maça çıkan Burak Yılmaz, 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.
2024-2025 sezonunun 23. haftasında Kayserispor'un başına geçen Burak Yılmaz, bu sezonun 7. haftasında Beşiktaş'a karşı alınan mağlubiyet sonrasında görevinden ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı takımın başında 3 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Burak Yılmaz, 0.90 puan ortalaması yakalamıştı.