×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kasımpaşa'da Burak Yılmaz sesleri

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Kasımpaşa#Burak Yılmaz
Kasımpaşada Burak Yılmaz sesleri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 12:05

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Hakan Keleş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Burak Yılmaz'ı getirmeye hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Dün akşamki 5-4'lük Hatayspor galibiyetinin ardından teknik direktör Hakan Keleş'le yollarını ayıran Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu.

Habertürk'ün haberine göre; Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç, Burak Yılmaz ile görüşerek anlaşma sağladı. Genç teknik adamın kısa süre içerisinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

BURAK YILMAZ'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Teknik direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta başlayan Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası geçici olarak takımın başına geçti. Siyah-beyazlı takımın başında 6 maça çıkan Burak Yılmaz, 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

2024-2025 sezonunun 23. haftasında Kayserispor'un başına geçen Burak Yılmaz, bu sezonun 7. haftasında Beşiktaş'a karşı alınan mağlubiyet sonrasında görevinden ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı takımın başında 3 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Burak Yılmaz, 0.90 puan ortalaması yakalamıştı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Kasımpaşa#Burak Yılmaz

BAKMADAN GEÇME!