MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKasımpaşa'da ayrılık! Alan Lima Carius...
GeriFutbol Kasımpaşa'da ayrılık! Alan Lima Carius...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 13:28 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa'da ayrılık! Alan Lima Carius...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kasımpaşa'da ayrılık! Alan Lima Carius...
Abone Olgoogle-news

Kasımpaşa'da Brezilyalı futbolcu Alan Lima Carius'un sözleşmesi feshedildi.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Brezilyalı oyuncu ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı belirtilerek, "Alan Lima Carius'a hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Kasımpaşa, Dusko Tosic transferini açıkladı
Kasımpaşa, Dusko Tosic transferini açıkladı!

 

Kasımpaşada ayrılık Alan Lima Carius...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle