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GeriFutbol Kasımpaşa'da Ahmet Oğuz ile yollar ayrıldı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.01.2021 - 11:26 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa'da Ahmet Oğuz ile yollar ayrıldı!

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Kasımpaşa'da Ahmet Oğuz ile yollar ayrıldı!
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, savunmada görev yapan 27 yaşındaki futbolcu Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Ahmet Oğuz ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır. Ahmet Oğuz'a hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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Kasımpaşa'nın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Ahmet Oğuz, ikisi ilk 11 olmak üzere toplam 8 resmi maçta lacivert-beyazlı formayı giydi.

 

Kasımpaşada Ahmet Oğuz ile yollar ayrıldı

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