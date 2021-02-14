Kasımpaşa'da 4 sakat, artı 1 de cezalı! Galatasaray kazanırsa iddaa'da...

Bu bir ilandır

GALATASARAY

- Ligde üst üste galibiyetler alıp liderliğe kadar da yükselen Galatasaray, hafta arası kupa maçında Alanyaspor'a yenilerek bir kulvardan daha eli boş dönmüş oldu. Hedefte artık sadece Süper Lig var!

- Sarı kırmızılılarda Halil Dervişoğlu koronavirüs karantinasında, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan cezalı. Sofiane Feghouli iyileşti ancak henüz hazır değil, Marcelo Saracchi sakat.

- Yeni transfer Mostafa Mohamed çıktığı ilk 3 resmi maçı da golle geçti, müthiş formda. Bir diğer yeni transfer de Alanyaspor'a karşı kupa maçında kısa bir süre aldı, etkili futbolunu golle süsledi ancak yenilgiye engel olamadı.

- TD Fatih Terim'in Gedson'u bu sefer ilk 11'de başlatması, savunmanın sağında da bir başka yeni transfer DeAndre Yedlin ile devam etmesi bekleniyor.

- Savunmanın merkezinde "Donk & Marcao" izlemeye devam ederiz, Gedson'un ilk 11'e gelişiyle Emre Kılınç kanada geçer.

KASIMPAŞA

- Kupada Fenerbahçe'ye elendikten sonra çıktığı 6 lig maçından sadece 4 puan çıkartabilen Kasımpaşa, düşme hattına yaklaştı, şu an için yalnızca 2 puan üzerinde.

- Savunmadan Julian Jeanvier ve orta alandan Tarkan Serbest uzun süredir sakat. Loret Sadiku henüz iyileşmedi, Danny Drinkwater gelir gelmez şanssız bir şekilde sakatlanıp hiç forma yüzü göremedi.

- Bu 4 ismin dışında, ilk Galatasaray maçında attığı golle takıma 3 puan kazandıran Yusuf Erdoğan da cezalı!

- Yusuf'un yerine Gilbert Koomson'u ilk 11'de görebiliriz. Gole en yakın isimler ise Isaac Kiese Thelin ve Armin Hodzic olacak.

- TD Fuat Çapa; "Kasımpaşa'yı güzel bir şekilde temsil edip, inşallah iyi bir sonuçla döneceğiz..." dedi.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın iç sahada oynadığı son 6 lig maçının 5'i "2.5 ÜST" bitti.

- Kasımpaşa'nın deplasmanda oynadığı son 4 lig maçının 3'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- Kasımpaşa, İstanbul takımlarına konuk olduğu son 16 lig maçını kazanamadı! (3 beraberlik - 13 mağlubiyet)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%58'lik kesim son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan sarı-kırmızılı takıma, formsuz Kasımpaşa karşısında güveniyor...

%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Falcao'nun Porto günlerinden! Harika bir röveşata...