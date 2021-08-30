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GeriFutbol Kasımpaşa'da 2 ayrılık! Avrupa'ya gittiler
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Futbol
Haber Giriş: 30.08.2021 - 17:28 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa'da 2 ayrılık! Avrupa'ya gittiler

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Kasımpaşa'da 2 ayrılık! Avrupa'ya gittiler

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Tırpan ve Koomson takımdan ayrılarak Avrupa'nın yolunu tuttu.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da iki futbolcu, Avrupa'ya transfer oldu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Mickael Tırpan'ın Hollanda takımlarından Fortuna Sittard'a, Gilbert Koomson'un da Norveç ekiplerinden Bodo/Glimt'e bonservisleriyle transfer olduğu belirtilerek, "Oyuncularımıza bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

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