Kasımpaşa'da 2 ayrılık! Avrupa'ya gittiler
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Tırpan ve Koomson takımdan ayrılarak Avrupa'nın yolunu tuttu.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da iki futbolcu, Avrupa'ya transfer oldu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolculardan Mickael Tırpan'ın Hollanda takımlarından Fortuna Sittard'a, Gilbert Koomson'un da Norveç ekiplerinden Bodo/Glimt'e bonservisleriyle transfer olduğu belirtilerek, "Oyuncularımıza bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.