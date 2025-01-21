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Kasımpaşa yeni sportif direktörünü duyurdu

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#Kasımpaşa#Süper Lig#Mustafa Aztopal
Kasımpaşa yeni sportif direktörünü duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 14:56

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, sportif direktörlük görevine Mustafa Aztopal'ın getirildiğini açıkladı.

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Lacivert-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüzde Sportif Direktörlük görevine Mustafa Aztopal getirilmiştir. 2012-2015 yılları arasında Kulübümüzde İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapan Mustafa Aztopal, daha sonra yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kulüplerde yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nda Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter olarak görev yapan Aztopal'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

Kasımpaşa, 20 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 21 puanla 12. sırada yer alıyor.

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#Kasımpaşa#Süper Lig#Mustafa Aztopal

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