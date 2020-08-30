MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKasımpaşa yeni sezon formalarını tanıttı
GeriFutbol Kasımpaşa yeni sezon formalarını tanıttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 30.08.2020 - 18:24 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa yeni sezon formalarını tanıttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kasımpaşa yeni sezon formalarını tanıttı
Abone Olgoogle-news

Kasımpaşa, yeni sezonda giyeceği formaları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tanıttı.

Kasımpaşa'da yeni sezon formaları görücüye çıktı.

Lacivert-beyazlılar, sosyal medya hesabından, #BizePaşalıDerler etiketiyle , "Bu gücü sırtında hisset! 2020-2021 yeni sezon formalarımız" başlığı altında yaptığı paylaşımla 2020-2021 sezonu formalarını futbolseverlerin beğenisine sundu.

Kasımpaşa yeni sezon formalarını tanıttı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle