İHA
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Kasımpaşa yeni sezon formalarını tanıttı
Kasımpaşa, yeni sezonda giyeceği formaları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tanıttı.
Kasımpaşa'da yeni sezon formaları görücüye çıktı.
Lacivert-beyazlılar, sosyal medya hesabından, #BizePaşalıDerler etiketiyle , "Bu gücü sırtında hisset! 2020-2021 yeni sezon formalarımız" başlığı altında yaptığı paylaşımla 2020-2021 sezonu formalarını futbolseverlerin beğenisine sundu.
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