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Canlı Anlatım: Kasımpaşa Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı

#Süper Lig#Kasımpaşa#Öznür Kablo Yeni Malatyaspor
Canlı Anlatım: Kasımpaşa Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım Servisi ayrıcalığıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor.

KASIMPAŞA 1-0 YENİ MALATYASPOR

GOL: 54' Sadiku

İkinci yarı oynanıyor...

22' Kasımpaşa'da kaleci Ertuğrul sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Harun Tekin oyuna girdi.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Dirar, Donk, Bruma, Eren, Sadiku, Hajradinovic, Travnik, Yusuf, Eysseric, Jorgensen.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hafez, Semih, Wallace, Haddadi, Aabid, Chouiar, Ndong, Mustafa, Adem, Tetteh.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Mounir'den aldığı topla ceza sahasına giren Tetteh'in karşı karşıya pozisyonda düşerken yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
39. dakikada Tetteh'in pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Mounir'in sert şutunda, kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı son iki Süper Lig karşılaşmasını kazanamayan ve rakip fileleri havalandıramayan Kasımpaşa, lig tarihinde rakibine karşı üç maçlık galibiyet hasreti yaşamadı. Kasımpaşa deplasmanında çıktığı ilk iki Süper Lig maçını kaybeden ancak daha sonraki iki ziyaretinden beraberlikle dönen Yeni Malatyaspor'un, beş kez konuk olup mağlup edemediği tek rakibi Antalyaspor.

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Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçı kazanamayan ve son üç karşılaşmadan puansız ayrılan Kasımpaşa, en son Aralık 2019-Ocak 2020 arasında dört maçlık yenilgi serisi yaşadı. Süper Lig'deki beş maçlık yenilgi serisi sonrası çıktığı iki maçı da kazanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Ekim 2019'dan bu yana üst üste üç karşılaşmadan galip ayrılamıyor.

Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol yiyen takım Kasımpaşa. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise attığı bütün golleri ceza sahası içinden bulan üç takımdan biri konumunda.

Umut Bozok, Kasımpaşa'nın Süper Lig'de attığı son sekiz golün altısına doğrudan katkı sağladı. Adem Büyük, Kasımpaşa'ya karşı forma giydiği altı Süper Lig maçında beş gol atarken; bu gollerin üçü penaltıdan geldi. Bu sezon en fazla Süper Lig maçında açılış golünü atan iki oyuncudan biri Benjamin Tetteh. İstanbul takımlarına konuk olduğu son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Marius Sumudica, daha önceki 11 ziyaretinde tek galibiyet alabilmişti.

KASIMPAŞA YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetiyor. Karşılaşma beIN Spor 2 kanalından canlı yayınlanıyor.

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#Süper Lig#Kasımpaşa#Öznür Kablo Yeni Malatyaspor

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