Canlı Anlatım İzle: Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig 34. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Helenex Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. Saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig 34. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Helenex Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor.
CANLI SKOR | KASIMPAŞA 0-0 YENİ MALATYASPOR
Yeni Malatyaspor'da Tetteh'in 21. dakikada attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
KASIMPAŞA - YENİ MALATYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
Kasımpaşa XI: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin
Yeni Malatyaspor XI: Ertaç, Hadebe, Wallace, Chebake, Hafez, Acquah, Mustafa, Adem, Zeki, Fofana, Tetteh
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Şimşek'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Osman Gökhan Bilir üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz.
Saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.
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