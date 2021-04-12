MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriCanlı Anlatım İzle: Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor
GeriSpor Canlı Anlatım İzle: Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 12.04.2021 - 09:43 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım İzle: Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canlı Anlatım İzle: Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig 34. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Helenex Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. Saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig 34. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Helenex Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR | KASIMPAŞA 0-0 YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'da Tetteh'in 21. dakikada attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

KASIMPAŞA - YENİ MALATYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Kasımpaşa XI: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin

Yeni Malatyaspor XI: Ertaç, Hadebe, Wallace, Chebake, Hafez, Acquah, Mustafa, Adem, Zeki, Fofana, Tetteh

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Şimşek'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Osman Gökhan Bilir üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz.

Saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

Canlı Anlatım İzle: Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi