Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü: 'Mourinho'ya teşekkür ediyoruz!'

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Serhat Sütlü, takımın performansından memnun kaldıklarını söyledi.

Jose Mourinho'ya teşekkür eden Sütlü, "Öncelikle şunu söylemek istiyorum, evet skor olarak istediğimizi alamadık ama oyun olarak biz gayet memnun kaldık. Geldiğimiz andan itibaren felsefe değişikliği içerisine girdik. Oyuncuların buna tepkisi güzel. Bireysel hatalardan iki tane gol yedik. Bu da futbolda olası durumlardan. Bu maçla ilgili artı olan çok şey var. Eksi olanlarla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Mourinho hocaya teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Burak Hoca'yı ziyaret etti. Oyundan memnuniyetini dile getirdi. Teşekkür ediyoruz. Oyun olarak iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. İstediklerimizi %70-80 sahaya yansıttılar." dedi.

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Ülker Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sütlü, skor anlamında istediklerini alamadıklarını ancak futbolcuların oyun içinde beklentilerinin yüzde 70'ini karşıladığını söyledi.

Karşılaşmada ön alan baskısı ve stoperleri serbest bırakarak yaptıkları oyunun Fenerbahçe'yi yüksek top kullanmaya zorladığını anlatan Sütlü, "Ligin en formda takımıyla oynadık. Yaptığınız basit hatalar kalenize gol olarak dönüyor ama oyunculara teşekkür ediyoruz. Futbolcuların felsefe değişikliğine uyum sağlamaları bizi memnun ediyor. Basit hataları en aza indirerek yolumuza devam edeceğiz. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.