Canlı anlatım: Kasımpaşa Ümraniyespor maçı

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Spor Toto Süper Lig 26. hafta maçında Kasımpaşa ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

KASIMPAŞA 1-1 ÜMRANİYESPOR



Goller: 29' Fall / 41' Mrsic (pen.)

İkinci yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Günay, Silva, Donk, Djilobodji, Yasin, Malsa, Gholizadeh, Eysseric, Hajradinovic, Mounir Chouiar, Fall

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Glumac, Epureanu, Onur, Oğuz, Avounou, Mrsic, Geraldo, Gheorghe, Umut Nayir

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



2. dakikada Fall’ın sol kanattan yaptığı ortada Gholizadeh’in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top uzak kale direğin dibinden auta gitti.

4. dakikada Mounir’in pasında sağ tarafta topla buluşan Fabiano’nun ceza sahası içine girip sağ çaprazdan sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.

29. dakikada Gholizadeh’in derinlemesine verdiği pasta Fall’ın ceza sahası içinde rakibini geçtikten sonra sağ ayağı ile yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 1-0

40. dakikada Ümraniyespor atağında ceza sahası içinde Epureanu, Eysseric’in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, penaltı noktasını işaret etti.

41. dakikada penaltıda topun başına geçen Mrsic’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Günay’ın solundan ağlara gitti. 1-1

45+1. dakikada Eysseric'in ceza yayı hemen önünden kullandığı serbest vuruşta top, sağ kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

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MAÇ ÖNÜ NOTLAR

İstanbul takımlarını konuk ettiği son 10 Süper Lig maçında da gol yiyen ve hiçbirini kazanamayan Kasımpaşa, son galibiyetini kalesini gole kapatabildiği son karşılaşmada Beşiktaş'ı 1-0 yenerek aldı. Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında Ümraniyespor'dan daha fazla maçta 2+ gol kaydeden tek takım Fatih Karagümrük. Ümraniyespor rakip filelere en az iki gol gönderdiği yedi dış saha karşılaşmasının sadece ikisini kazanabildi.

Kasımpaşa, Selçuk İnan göreve geldikten sonra seyircisi önünde oynadığı altı maçta 1.67 puan ortalaması tutturdu. Süper Lig tarihinde İstanbul ekibinin başında 7+ iç saha karşılaşmasına çıkıp daha yüksek puan ortalamasına sahip tek çalıştırıcı Sami Uğurlu. Bu sezon Süper Lig maçlarının ikinci yarılarında en fazla gol yiyen üç takımdan ikisi Kasımpaşa ve Ümraniyespor. 2023 takvim senesinde Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Mamadou Fall, takımının bu süreçte kaydettiği gollerin %41'inde pay sahibiydi.

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Kasımpaşa formasıyla çıktığı iki iç saha maçında da gole katkı sağlayan Mounir Chouiar, Süper Lig kariyerinde ilk kez üç karşılaşmalık seri yakalamak istiyor. Ümraniyespor forması giyen Umut Nayir, bu sezon Süper Lig'de 10+ golü bulunan oyuncular arasında en düşük gol beklentisine sahip isim konumunda. Ümraniyespor'un bu sezon Süper Lig maçlarının son 15 dakikalık bölümlerinde attığı altı golün dördünü Antonio Mrsic kaydetti.

KASIMPAŞA ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Ümraniyespor maçı saat 13:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 ve TOD dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.