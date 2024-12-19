Kasımpaşa, Türkiye Kupası maçına U19 takımıyla çıktı

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Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağı merak konusu olan ve TFF'ye başvuru yapan Kasımpaşa, son olarak katılma kararı almıştı.

Fenerbahçe'nin de aynı taleple Türkiye Kupası'na katılmak istemediğini TFF'ye bildirmesi üzerine konuşan Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılmama niyetleri vardı. Bu istek üzere onlarla görüştük. Fenerbahçe'nin geçen sene aldığı bir karar vardı. Kasımpaşa'nın ise bildirim yapmıştı, bu sene de yenilemiştiler. İki takımın durumu ayrı. Kasımpaşa, mağduriyetlerinin olduğunu ve giderlerin çok olduğunu, Türk futbolunun marka değerine katkı sağlamak için federasyonun bu girişimine olumlu cevap verdi. Türkiye Kupası'na katılacaklar. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç, kurumsal bir karar aldıklarını, kurumsal aldıkları karar nedeniyle yönetim kurulu ve genel kurul ile görüşeceklerini söyledi ve süre istediler. İnanıyorum ki o gelişmeden sonra olumlu bir karar verecekler. İnşallah öyle olur." ifadelerini kullanmıştı.

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SAHAYA U19 TAKIMIYLA ÇIKTI

Son olarak Kupa'ya katılma kararı veren Kasımpaşa, 5. Tur maçında Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu. Kazanan takımın grup aşamasına kalacağı randevuya Kasımpaşa U19 takımıyla çıktı.