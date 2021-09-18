Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Haberin Devamı

Süper Lig'de çıktığı son altı maçta üst üste iki kez aynı sonucu almayan Kasımpaşa, son karşılaşmada Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Deplasmanda oynadığı son 19 Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor, kulüp rekorunu egale etmek için sahaya çıkıyor. İstanbul takımlarına konuk olduğu son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Trabzonspor, daha önceki 25 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet almıştı.

Süper Lig'in ilk dört haftasında çektiği isabetli şutları Trabzonspor'dan daha yüksek bir yüzdeyle gole çeviren tek takım Kasımpaşa.

Trabzonspor ile karşılaştığı son iki lig maçında birer gol atan Yusuf Erdoğan, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir rakibinin filelerini üst üste üç karşılaşmada havalandırmak istiyor. Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme'nin Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Kasımpaşa. Nijeryalı oyuncu, İstanbul ekibiyle karşılaştığı son üç lig maçında altı golde pay sahibi oldu.

Süper Lig'de çıktığı son beş maçta da en az bir golde pay sahibi olan Anastasios Bakasetas, 2014/15'ten bu yana 6+ maçlık seri yakalayan üçüncü Trabzonspor oyuncusu olmak istiyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup ettiği rakibi Kasımpaşa.

Haberin Devamı

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.