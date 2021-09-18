Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Miçotakisten flaş Türkiye açıklaması Erdoğan ile hemfikirizMiçotakis'ten flaş Türkiye açıklaması! 'Erdoğan ile hemfikiriz'#Yunanistan
Son Dakika: Beşiktaşta Antalyaspor maçı öncesi sakatlık şoku Kadrodan çıkarıldı...Son Dakika: Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı...#Beşiktaş
Kendisini açık saçık giyinmekle eleştirenlere sessiz kalamadı: Alt tarafı bir vücut, herkeste varKendisini açık saçık giyinmekle eleştirenlere sessiz kalamadı: Alt tarafı bir vücut, herkeste var!#Zoe Kravitz
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak, Muşta toprağa verildiŞehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Solak, Muş'ta toprağa verildi#Şehit
Taliban kontrolündeki Afganistanda bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybettiTaliban kontrolündeki Afganistan'da bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti#Afganistan
Son dakika... Sosyal medya fenomeni Eda Yöne uygunsuz fotoğraflar göndermişti Eleştiriler sonrası harekete geçildiSon dakika... Sosyal medya fenomeni Eda Yön'e uygunsuz fotoğraflar göndermişti! Eleştiriler sonrası harekete geçildi#Eda Yön
Son dakika... Bakan Kurum: 2516 konutta ağır hasar tespit ettikSon dakika... Bakan Kurum: 2516 konutta ağır hasar tespit ettik#Murat Kurum
Deniz Öncüden korkutan kaza Sağlık durumu...Deniz Öncü'den korkutan kaza! Sağlık durumu...#Deniz Öncü
HES uygulamasına yeni alan eklendiHES uygulamasına yeni alan eklendi#Aşı Kartları
Çok Güzel Hareketler 2’den “Çok Güzel” sürpriz… Demet Özdemir konuk oluyor…Çok Güzel Hareketler 2’den “Çok Güzel” sürpriz… Demet Özdemir konuk oluyor…#Çok Güzel Hareketler 2
HABERLERSpor Arena Haberleri

Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

#Kasımpaşa#Trabzonspor#Süper Lig
Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak

Trabzonspor'u konuk ettiği son yedi Süper Lig maçını kazanamayan Kasımpaşa, Ekim 2013'teki 3-2'lik galibiyetinden bu yana rakibini sahasında mağlup edemiyor. Kasımpaşa'ya rakip olduğu son 15 Süper Lig maçının sadece üçünü kaybeden Trabzonspor, bu mağlubiyetlerin tamamında 4+ gol yedi. Bordo-mavililerin yenilgisiyle sonuçlanan bu üç karşılaşma toplam 20 gole sahne oldu. Peki Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Haberin Devamı

Süper Lig'de çıktığı son altı maçta üst üste iki kez aynı sonucu almayan Kasımpaşa, son karşılaşmada Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Deplasmanda oynadığı son 19 Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor, kulüp rekorunu egale etmek için sahaya çıkıyor. İstanbul takımlarına konuk olduğu son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Trabzonspor, daha önceki 25 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet almıştı.
Süper Lig'in ilk dört haftasında çektiği isabetli şutları Trabzonspor'dan daha yüksek bir yüzdeyle gole çeviren tek takım Kasımpaşa.

Trabzonspor ile karşılaştığı son iki lig maçında birer gol atan Yusuf Erdoğan, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir rakibinin filelerini üst üste üç karşılaşmada havalandırmak istiyor. Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme'nin Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Kasımpaşa. Nijeryalı oyuncu, İstanbul ekibiyle karşılaştığı son üç lig maçında altı golde pay sahibi oldu.

Süper Lig'de çıktığı son beş maçta da en az bir golde pay sahibi olan Anastasios Bakasetas, 2014/15'ten bu yana 6+ maçlık seri yakalayan üçüncü Trabzonspor oyuncusu olmak istiyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Süper Lig kariyerinde en fazla mağlup ettiği rakibi Kasımpaşa.

Haberin Devamı

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa Trabzonspor maçı 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kasımpaşa#Trabzonspor#Süper Lig