Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Lig'de ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puanla Beşiktaş'ın arkasında averajla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve yarışında yara almak istemiyor. İşte, Kasımpaşa Trabzonspor maçının detayları...
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın tarihi ise 18 Eylül Cumartesi.
Karadeniz ekibinde Trondsen ve Djaniny'in sakatlıkları bulunuyor.
İki takım arasında ligde oynanan 24 maçın 11'ini Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 45 kez havalandırırken, Kasımpaşa 33 golle karşılık verdi.
İSTANBUL'DAKİ SONUÇLAR
Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 12 maçın 4'ünü kazandı. Kasımpaşa da 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta taraflar eşitliği bozamadı.
Kasımpaşa deplasmanında son yenilgisini 2013-2014 sezonunda 3-2'lik sonuçla alan bordo-mavililer, daha sonraki 7 dış saha maçında 3 galibiyet, 4 beraberlik elde ederek yenilgi yaşamadı.