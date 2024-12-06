Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Kasımpaşa Trabzonspor maçı aynı puana sahip iki takımı karşı karşıya getirecek. Trabzonspor ile daha önce 38 kez karşı karşıya gelen Kasımpaşa, daha önce sahadan 17 kez mağlup ayrıldı. 9 karşılaşmayı galip tamamlarken 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Peki, Kasımpaşa Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler ve detaylı bilgiler

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 14. hafta mücadelesi kapsamında Kasımpaşa - Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadele, 6 Aralık Cuma günü saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

Son Maçlar ve Form Durumu:

Trabzonspor, Kasımpaşa ile oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kaybetti (1G). Ancak daha önceki 13 maçta sadece iki kez yenilgi almıştı (8G 3B). Bu istatistik, son dönemde Kasımpaşa'nın Trabzonspor'a karşı etkili bir performans sergilediğini gösteriyor.

Kasımpaşa’nın Deplasman Başarısı:

Bu sezon Süper Lig'de deplasman mağlubiyeti yaşamayan Kasımpaşa (3G 3B), lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk altı dış saha maçını yenilgisiz geçme başarısını gösterdi.

Trabzonspor’un Ev Performansı:

Trabzonspor, evinde oynadığı son dokuz Süper Lig maçında sadece bir yenilgi aldı (6G 2B). Ancak bu yenilgi, 11. haftada Fenerbahçe'ye karşı dramatik bir şekilde 3-2'lik skorla geldi.

Öne Çıkan Oyuncular: Trabzonspor'un yıldızlarından Edin Visca , Süper Lig kariyerinde en çok gol attığı iki takımdan biri olan Kasımpaşa'ya (9 gol) karşı yine etkili bir performans sergilemek isteyecek.

Trabzonspor orta sahası Muhammed Cham, son dönemde takımı adına çok kritik bir rol oynuyor. Cham, takımının son altı golüne doğrudan katkı sağladı (3 gol, 3 asist).

Kasımpaşa’nın Kalecisi Gianniotis:

Bu sezon Süper Lig'de yaptığı kurtarış sayısı (18) kalesinde gördüğü gol sayısından (19) az olan tek isim olan Andreas Gianniotis, Kasımpaşa savunmasının sıkıntılı yönlerini de gözler önüne seriyor.