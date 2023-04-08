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Canlı Anlatım: Kasımpaşa Trabzonspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Kasımpaşa#Trabzonspor
Canlı Anlatım: Kasımpaşa Trabzonspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 10:59

Kasımpaşa ile Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.

CANLI ANLATIM

İlk yarı oynanıyor

Kasımpaşa: 0

Trabzonspor: 0

Goller

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Günay, Yasin, Djilobodji, Tarkan, Fabiano, Malsa, Eysseric, Hajradinovic, Mounir, Mustafa, Fall.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hüseyin Türkmen, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan Haspolat, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Markovic, Gomez.

Süper Lig tarihinde sezona "son şampiyon" unvanıyla giren takımları konuk ettiği bütün maçlarda gol yiyen Kasımpaşa, bu karşılaşmaların 11'inde sahadan puansız ayrıldı.

İstanbul takımlarına konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kaybeden Trabzonspor, daha önceki 22 karşılaşmada aynı sayıda mağlubiyet almıştı. Bordo-mavililer, İstanbul deplasmanlarında daha uzun bir mağlubiyet serisini en son Aralık 2012-Ağustos 2013 arasındaki dört karşılaşmalık süreçte yaşadı.

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Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Kasımpaşa, seyircisi önünde daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Aralık 2021-Şubat 2022 arasında Sami Uğurlu yönetiminde yakaladı.

Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalık bölümlerinde en fazla gol bulan üç takımdan biri olan Trabzonspor, bu gollerin üçünü deplasmanda attı ancak bu üç karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabildi.

Mamadou Fall, Kasımpaşa'nın Ocak 2023'ten bu yana Süper Lig'de attığı gollerin %44'üne doğrudan katkı sağladı. Trabzonspor formasıyla Kasımpaşa'ya konuk olduğu iki Süper Lig maçında da gol atan Anastasios Bakasetas'ın, Türkiye kariyerinde üç ziyaretinde fileleri havalandırdığı bir takım bulunmuyor.

Maximiliano Gomez, Trabzonspor'un Süper Lig'de attığı son yedi deplasman golünün beşine doğrudan katkı sağladı ancak bordo-mavili ekip bu karşılaşmalardan sadece 5 puan çıkarabildi. Kasımpaşa'nın başına üçüncü kez geçen Kemal Özdeş'in, Süper Lig kariyerinde mağlup edemeden en fazla ağırladığı rakibi Trabzonspor. Özdeş ikinci Kasımpaşa macerasına da iç sahada Trabzonspor karşılaşmasıyla başlamış ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

KASIMPAŞA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

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Kasımpaşa Trabzonspor maçı bu akşam saat 20:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Süper Lig#Kasımpaşa#Trabzonspor

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