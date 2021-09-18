Kasımpaşa- Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

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Süper Lig’de 5.hafta heyecanı hızla devam ederken birbirinden güçlü rakipler karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda gerçekleşecek olan Kasımpaşa- Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda aramaları yapılırken Ligde 10 puan ile 2. sırada yer alan Trabzonspor, kazanarak liderliği geri almak istiyor. İşte Kasımpaşa- Trabzon maçı yayın saati ve detaylı bilgiler…

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 18 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

TRABZONSPOR'DA MUHTEMEL 11'Lİ

Uğurcan- Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius