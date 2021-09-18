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Kasımpaşa- Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

#Trabzonspor Maçı Ne Zaman#Kasımpaşa-Trabzonspor Maçı#Kasımpaşa- Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda
Kasımpaşa- Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta

Süper Lig’in 5. Haftası Kasımpaşa ve Trabzonspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda gerçekleşecek olan karşılaşmanın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki deplasmanda oynayacak olan Trabzonspor ve Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kasımpaşa-Trabzon maçının ayrıntıları…

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Süper Lig’de 5.hafta heyecanı hızla devam ederken birbirinden güçlü rakipler karşı karşıya geliyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda gerçekleşecek olan Kasımpaşa- Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda aramaları yapılırken Ligde 10 puan ile 2. sırada yer alan Trabzonspor, kazanarak liderliği geri almak istiyor. İşte Kasımpaşa- Trabzon maçı yayın saati ve detaylı bilgiler…

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 18 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

TRABZONSPOR'DA MUHTEMEL 11'Lİ

Uğurcan- Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

 

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