×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş Kullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü maç sonu itiraf etti: 'Oyuncularımız üzgün ve kızgın!'

Güncelleme Tarihi:

#Kasımpaşa#Serhat Sütlü#Beşiktaş
Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü maç sonu itiraf etti: Oyuncularımız üzgün ve kızgın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 22:33

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulunarak dikkat çeken sözler sarf etti.

Haberin Devamı

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 30. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Kritik karşılaşmanın ardından ise Kasımpaşa'da teknik sorumlu Serhat Sütlü, açıklamalar yaptı.

İşte Serhat Sütlü'nün açıklamaları;

"OYUNCULARIMIZ ÜZGÜN VE KIZGIN"

"Öncelikle çok üzgünüz. 2 puanı bıraktığımız bir maç oldu. Soyunma odasında da oyuncularımız üzgün ve kızgın kaçırdıkları pozisyonlar için."

"OLMAYINCA OLMUYOR"

"Pozisyonları da bulduk planladığımız gibi ama üç direk arasından top girmeyince rakibin isteği ve direnci de artıyor. Olmayınca olmuyor. Bizim için üzücü bir maç sonu oldu. İyi oyun da oynasan kötü oyun da oynasan her şey 3 puana bağlanıyor neticede."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kasımpaşa#Serhat Sütlü#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!