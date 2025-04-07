Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü maç sonu itiraf etti: 'Oyuncularımız üzgün ve kızgın!'

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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 30. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Kritik karşılaşmanın ardından ise Kasımpaşa'da teknik sorumlu Serhat Sütlü, açıklamalar yaptı.

İşte Serhat Sütlü'nün açıklamaları;

"OYUNCULARIMIZ ÜZGÜN VE KIZGIN"

"Öncelikle çok üzgünüz. 2 puanı bıraktığımız bir maç oldu. Soyunma odasında da oyuncularımız üzgün ve kızgın kaçırdıkları pozisyonlar için."

"OLMAYINCA OLMUYOR"

"Pozisyonları da bulduk planladığımız gibi ama üç direk arasından top girmeyince rakibin isteği ve direnci de artıyor. Olmayınca olmuyor. Bizim için üzücü bir maç sonu oldu. İyi oyun da oynasan kötü oyun da oynasan her şey 3 puana bağlanıyor neticede."