Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri: 'Fenerbahçe'yi yeneriz'

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sadi Çeri, "Bugün 1-0'dan sonra özellikle düşenin yerden kalkmadığı bir futbol izledik. Hiçbir şekilde oyun oynanmadı. Rakip pozisyona girmediği halde 1-0 mağlup olduk." dedi.

Oyunlarındaki sorunları kendi aralarında çözeceklerinin altını çizen Çeri şöyle konuştu:

"Şu bir gerçek biz futbol oynamaya çalışan bir takımız, ülke futbolunun buna ihtiyacı var. Futbol oynayana izin vermeliyiz. Hakem ne yazık ki buna müsaade etmedi. Futbolu oynayan taraf bizdik ama itiraz ettiğimizde futbol oynayalım dediğimizde kart gören yine biz olduk. Sonra diyoruz ki ülke futbolu neden ilerlemiyor. Oynayan takıma müsaade edilmeli, oynamayan takıma da önlemler alınmalı. Hakem erkenden kartlarını çıkarsaydı, belki oyunun içi bambaşka olacaktı. Ben bunu yenildiğimiz için söylemiyorum, futbol oynayalım, yenilelim sorun değil. Rakip takım komple defans yapıyordur, bu da bir taktiktir onda sorun yok ama öldüm dercesine kendini yere atıp 10 saniye sonra ayağa kalkmak hoş olmuyor. Sonra Avrupa'da futbol böyle oynanmıyor diyoruz."

Sadi Çeri, ligin 37. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma hakkında ise, "Biz oyuncu grubumuzun arkasındayız, onlara çok güveniyoruz, özveriyle çalışıyorlar. Kasımpaşa olarak bizim bir aile yapımız var, bu işin üstesinden gelebilecek yapıdayız. Başakşehir'e yenildik, gideriz deplasmanda Fenerbahçe'yi yeneriz. İnanıyoruz, başaracağız. Bugün mağlup olduk ama iki gün sonraki maçta çıkıp yenip, taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.