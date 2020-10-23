Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: 'Rakibimiz yerde yatmaya gelmiş'

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kaybettiğimiz 2 puan var. Bunun için üzgünüz. Maçın başından sonuna kadar bir şeyler yapmaya ve üretmeye çalışan takımdık." şeklinde konuştu.

Göztepe'nin oyun anlayışını eleştiren Altıparmak, "Açıkçası rakibimiz sadece puan almaya ve yerde yatmaya gelmiş diyebiliriz. Çünkü çok fazla yerde yattılar. Futbolun içinde bu tür şeyler bekli var ama marka değerimiz ve Türk futbolu adına teknik direktör olarak söylüyorum. Eğer yarın benim takımım da bunu yaparsa sizler de bana söyleyin. Biz böyle çok fazla yerde yatan, zaman geçirmek için oynayan bir takım olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Altıparmak, maçın sonuna kadar üretmeye çalışan taraf olduklarını söyledi ve şöyle devam etti:

"Özellikle ilk 15 dakika içinde attığımız bir gol ve kaçırdığımız yüzde yüz bir pozisyon var. Aytaç'a yapılan penaltı var. Çizilen VAR çizgisi çok enteresan ve bana göre normal bir golümüz heba edildi. Eğer bir gol bulmuş olsaydık maç daha farklı olurduk. Maçı televizyondan seyredenler zevk almamıştır. Onlardan kendi adıma özür diliyorum diyebilirim futbol anlamında."

Topun 49 dakika oyunda kaldığına dikkat çeken Altıparmak, bunun da maçın nasıl oynandığını gösterdiğini belirtti.



- Ersan Parlatan: "İkili mücadelelerde genelde sertlik vardı"



İlk devre ve ikinci devre farklı farklı Göztepe izlediklerini söyleyen Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise, "İlk devre sahadaki oyuncularımız aslında topa hakimiyet kurabilen, topun bizde kalmasını sağlayabilecek oyunculardı. Ama ilk yarıda topun bizde kalma süresi çok azdı. Yine de savunma yapmasını bilen bir takım görüntüsü verdik." şeklinde düşüncelerini paylaştı.

İkinci devre oyuncu değişiklikleri yaptıklarını aktaran Parlatan, "Oyun anlayışımız farklı oldu. Son paslarımız biraz daha net olsa gol pozisyonları yakalayabilirdik. Bunun üzerine çalışmamız lazım. Son pasları bir türlü takım arkadaşlarına bulaştıramadılar. Hücum geçişini daha iyi yapabilsek belki goller bulacağız." değerlendirmesini yaptı.

Parlatan, "Genel anlamda sert bir maç oldu. Oyunun getirdiği pozisyonlarda ikili mücadelelerde genelde sertlik vardı. Oyunun durması gayet normal. Ama genel anlamda buradan çıkaracağımız dersler var." ifadelerini kullandı