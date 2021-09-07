Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan: "İyi oyun isteyenlere karşı borcumuzu ödemeliyiz"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, pozitif ve üretken futbol oynamak istediklerini söyledi.

Lacivert-beyazlı futbol takımı, Süper Lig'in ilk 3 haftasında 1 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Hanesine yazdırdığı 5 puanla 8. sırada yer alan Kasımpaşa'da deneyimli çalıştırıcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Cihat Arslan, "Oyun felsefesini oluşturmaya çalışıyoruz. Büyük bir ailenin büyük bir parçasıyız. Gücü olan ve devamlı yeni hamleler yapmak isteyen büyük bir holdingin çok önemli bir parçası olarak biz de sahada aynı temsili göstermek istiyoruz. Çok değerli bir oyuncu grubuna sahibiz. Karakter olarak da öyle ama bizim en büyük misyonumuz iyi ve güzel oyun. İzleyenlere borcumuzu bu şekilde ödemek istiyoruz. Herkes pozitif ve üretken futbol görmek istiyor. Biz de buna hizmet etmek istiyoruz. Şimdiye kadar başardığımız şeyler var. Eksik kaldığımız yönler de var. Güçlü yanlarımızı elimizde tutuyoruz. Eksik yanlarımızı da analiz ederek, bunları tamamlama adına çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de takımların çok kaliteli kadrolar kurduklarını vurgulayan Arslan, "Bu sene çok güçlü bir lig olduğunu görüyoruz. Bu ligin ilerleyen haftalarında çok daha sert ve zevkli karşılaşmalar bizi bekliyor. Şu ana kadar göstermiş olduğumuz pozitif futbolun devamından yanayız ama aynı zamanda sertliğe karşı da bir alternatif geliştirmek zorundayız. Savunma geçişlerinde de sorunlar yaşadığımızı gözlemledik. Bunları başarabilirsek çok daha güzel günler görebileceğimizi düşünüyorum. Uzun lig maratonu için bünyemize 1-2 oyuncu daha katarsak kendimizi daha güvende hissedeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Süper Lig'in 4. haftasında 11 Eylül Cumartesi günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacakları müsabakayla ilgili Cihat Arslan, "Kayserispor çok önemli transferler yaptı. Bu lig için çok değerli bir takım kurduklarına inanıyorum. Galatasaray maçının pozitif futbolu bize bir sorumluluk daha getirdi. Bu oyunu ısrarla devam ettirmemiz gerekiyor çünkü herkes bizden bunu bekliyor. Ama işimizin kolay olduğunu da söylemiyorum. Kesinlikle rakibimize saygı duyuyoruz. Önemli ve güzel bir maç olacak. Kazanan taraf olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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