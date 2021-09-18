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Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan: "İki takımın kulübe farkı ortaya çıktı"

#Kasımpaşa#Cihat Arslan#Süper Lig
Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan: İki takımın kulübe farkı ortaya çıktı

Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Cihat Arslan, hakem Mete Kalkavan'a yönelik sert eleştiride bulundu.

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Arslan, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktardı.

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'ın yönetimine tepki gösteren deneyimli çalıştırıcı, "Devre arası Trabzonspor hamle yaparken TFF temsilcisi bana, 'Hocam sizde değişiklik var mı?' dedi. Ben de 'Biz değişiklik kullanmıyoruz ama federasyonun hakemi değiştirmesi gerekiyor.' dedim. Devre arası hakemin kesinlikle değişmesi gerekiyordu. Biz nasıl oyuncu değiştiriyorsak hakemler de formsuzsa, gerekiyorsa dördüncü hakem olsunlar, dördüncü hakem orta hakem olsun. Adil olması gerekenler adaletle hükmetmezse herkes için vicdani sıkıntı olur. Bu sonuca biz katlanamayız, istemeyiz. Umut'un pozisyonu sarı, Eren'in burnu kırıldı, faul yoktu. Çifte standartları kabul etmiyoruz. Herkese eşit adalet olması gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor karşısında çeşitli gerekçelerle 6 yabancı oyuncudan faydalanamadıklarını vurgulayan Cihat Arslan, "Bazıları hasta olduğu için yoktu. Belli dönem de bizimle olamayacaklar. Varga da milli takımdan sakat gelmişti. Bu, alternatif gücünüzü zayıflatıyor. Bazen taraftarlar 'Hocam santrfor al.' diyor ama elimizde Umut'tan başka santrfor yok. Orta sahalardan ve kenar stoperlerden santrfor yaptık. Bu, Kasımpaşa'nın bütünlüğünü de bozmaz, disiplinini de bozmaz. Takımın kazanma isteğini de bozmaz. Son anda pozisyon verdik ama üretme adına biz de bir şeyler yaptık. O yüzden takımın bütünlüğüne bakıyorum. Eksikler olabilir, sahada 11 kişi kulübemizde de yeterli oyuncu varsa asla eksik değiliz. 3 puan kaybettik ama yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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Mağlup olmalarına rağmen karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Trabzonspor'u 3 puan için tebrik ederim. Mazeret olarak söylemiyorum. Biz hocalar olarak tespit ve gördüğümüz şey üzerinden konuşuyoruz ki kamuoyu doğru bilgilensin. 6 eksik vardı ama eksiklere sığınmıyorum. Eksiksiz gibi oynadık. İki takımın kulübe farkı ortaya çıktı. Trabzonspor'un hamle yeteneği fazlaydı. Bizim şansımız daha azdı. Netice oradan kaynaklandı. Asla olmamamız gereken pozisyonda taç attık. Kaptanımız gitmemesi gereken yere gitti. Orada top kaybı oldu ve 10 saniye sonra gol yedik."

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#Kasımpaşa#Cihat Arslan#Süper Lig