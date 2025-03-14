Kasımpaşa, Süper Lig'de ,Alanyaspor'u ağırlayacak

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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 32 puanla haftaya 12. sırada girdi. İstanbul ekibi, son 4 haftada sadece 1 puan alabildi.

Alanyaspor ise 8 galibiyet, 7 beraberlik ile 11 mağlubiyetle 31 puana ulaştı ve 13. sırada yer aldı. Akdeniz temsilcisi, son 5 maçta sadece 1 kez kazanabildi.