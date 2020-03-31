MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKasımpaşa Spor Kulübü: "Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız"
GeriFutbol Kasımpaşa Spor Kulübü: "Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 17:54,Son Güncelleme:/

Kasımpaşa Spor Kulübü: "Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kasımpaşa Spor Kulübü, koronavirüs salgını sebebiyle hiçbir çalışanın işten çıkarılmayacağını, ücretsiz izne çıkarılmayacağını ve maaşlarında da indirime gidilmeyeceğini açıkladı.

Kasımpaşa, koronavirüs salgını ile mücadele döneminde çalışanlarının durumu ile ilgili bir açıklama yayınladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada bu dönemde ihtiyaç sahiplerine destek olacakları da aktarılırken, şu ifadelere yer verildi:

"Devletimiz, belediyelerimiz, sağlık ve kamu çalışanlarımız koronavirüs salgınına karşı özverili ve kahramanca mücadele vermektedirler. Bu süreçte Kulüp Başkanımız Turgay Ciner’in isteği doğrultusunda Kasımpaşa Spor Kulübü olarak;

Hiçbir çalışanımızı işinden ayırmayacağız.

Çalışanlarımızı ücretsiz izne çıkarmayacağız.

Maaşlarında herhangi bir indirime gitmeyeceğiz.

Devletimizin ihtiyaç sahibi işletmeleri desteklemek maksadıyla verdiği 'Kısa Çalışma Ödeneği'ne çalışanlarımız için müracaat etmeyeceğiz.

Devletimizin desteğini ihtiyaç sahiplerine bırakacağız.

Bu zorlu süreci yapacağımız fedakarlıkla aşacağımıza inanıyoruz."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle