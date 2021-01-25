Kasımpaşa Sivasspor maçı saat kaçta? İşte karşılaşma öncesi istatistikler

Sivas temsilcisi ise, 19 müsabakada 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgiyle 24 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar, 21. hafta öncesinde 12. sırada yer buldu.

EV SAHİBİ EKİPTE 2 EKSİK

Lacivert-beyazlılarda 2 futbolcu, sakatlığı nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Kasımpaşa'da Demir Grup Sivasspor mücadelesi öncesi Julian Jeanvier ve Tarkan Serbest'in sakatlıkları bulunuyor. Tedavisi süren Fode Koita'nın durumu ise bugün yapılacak antrenmanın ardından belli olacak.

İstanbul temsilcisinde 5 futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Oussama Haddadi, Yusuf Erdoğan, Loret Sadiku, Tomas Brecka ve Ramazan Köse, yarınki karşılaşmada kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde oynayamayacak.

KASIMPAŞA SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Mert Güzenge düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

SON 7 LİG MAÇINDA 4 PUAN ALABİLDİ

Kasımpaşa, Süper Lig'deki son 7 maçında sadece 4 puan toplayabildi.

Ligin 13. haftasındaki Yeni Malatyaspor maçıyla başlayan süreçte lacivert-beyazlı ekip, birer galibiyet ve beraberlik alabildi. Kasımpaşa, 5 lig maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

EVİNDEKİ SON 3 MAÇI KAYBETTİ

Kasımpaşa, sahasında oynadığı son 3 maçtan puansız ayrıldı.

Ligde sahasında oynadığı ilk 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek başarılı bir başlangıç yapan lacivert-beyazlılar, son 3 karşılaşmada ise istediği sonuçları alamadı.

İstanbul temsilcisi, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda arka arkaya Gaziantep FK'ye 4-0, Fenerbahçe'ye 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a ise 2-1 yenildi.

İSTATİSTİKLER

Sivasspor'a rakip olduğu son üç Süper Lig maçını kazanamayan Kasımpaşa, daha uzun bir galibiyet hasretini sadece rakibiyle oynadığı ilk dört karşılaşmada yaşamıştı. Kasımpaşa'ya konuk olduğu son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Sivasspor, daha önceki yedi karşılaşmada tek galibiyet alabilmişti. Sahasında oynadığı son üç Süper Lig maçını da kaybeden Kasımpaşa, daha önceki 13 karşılaşmada yenilgi almamıştı. Sivasspor, Süper Lig'de oynadığı son beş maçı da kaybetmedi ancak bu karşılaşmaların dördünde puan bıraktı.

Süper Lig'de İstanbul takımlarına rakip olduğu son dokuz maçın sadece birini kazanabilen Sivasspor, tek galibiyetini geçen sezon Fenerbahçe karşısında deplasmanda almıştı. Kasımpaşa forveti Fode Koita'nın Süper Lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında Sivasspor'dan daha fazla maçta ilk 11 başladığı tek rakibi Fenerbahçe.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde yaptığı gol katkısıyla takımına Yusuf daha fazla puan kazandıran tek isim Max Gradel. Sivasspor'un Süper Lig'de attığı son beş gole de doğrudan katkı sağlayan Max Gradel, kendi kalesine atılanlar hariç Yiğidolar'ın bu sezon kaydettiği gollerin yarısında pay sahibi.

Sivasspor'un Kasımpaşa'ya attığı son 10 Süper Lig golünün altısında Arouna Kone'nin doğrudan katkısı var.

Kasımpaşa'ya rakip olduğu son yedi Süper Lig maçının beşini kazanan Rıza Çalımbay, bu galibiyetlerin tamamında en az ikişer gol sevinci yaşadı.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...