Kasımpaşa-Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Kasımpaşa-Sivasspor maçı için geri sayım devam ediyor. Süper Lig'in ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayan ve 7 maçında 19 puan toplayan Kasımpaşa, Sivasspor'u yenerek galibiyetini sürdürmeyi planlıyor. Peki, Kasımpaşa-Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 18.30'da başlayacak mücadeleyi Kasımpaşa-Sivasspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde 53 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Kasımpaşa'nın 35 puanı var.
Kasımpaşa maçı öncesinde kırmızı-beyazlı ekipteki sakat ve cezalı oyuncular teknik direktör Rıza Çalımbay'ı kadro kurma konusunda sıkıntıya sokuyor.
Sakatlığı nedeniyle orta saha oyuncusu Hakan Arslan bu maçta forma giyemeyecek, Yasin Öztekin'in durumuna ise teknik heyet karar verecek.
Fatih Aksoy ile Caner Osmanpaşa kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında sahadaki yerini alamayacak.
Sivas ekibinde 3 oyuncu ise Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Aaron Appindangoye, Mamadou Samassa ve Ziya Erdal, Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri halinde ligin 31. haftasındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
KASIMPAŞA-SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa-Sivasspor maçı bu akşam saat 18:30'da Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak.
KASIMPAŞA-SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita
Sivasspor: Samassa, Marcelo Goiano, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Fernando, Emre Kılınç, Mert Hakan, Cofie, Yatabare
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