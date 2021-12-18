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Kasımpaşa Sivasspor maçı ile Süper Lig'in 17'nci Hafta mücadelesinde puan tablosu yeniden değişecek. Ligin son ve orta sıralarını şekilendirecek olan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Peki, Kasımpaşa Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

KASIMPAŞA SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 17'nci Hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Sivasspor'u konuk edecek. 18 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak karşılaşma Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olacak olan DG Sivasspor, son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor.



Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig’de son 3 maçta 9 puan topladı ve üst sıralara çıktı. Yiğidolar, son yenilgisini ise ligin 13. haftasında deplasmanda Başakşehir’e karşı 2-1’lik skor ile almıştı.



Yiğidolar, Kasımpaşa karşısında kazanarak, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Kırmızı-beyazlılar, Kasımpaşa müsabakasını kazanması halinde ligde üst üste dördüncü kez kazanmış olacak.