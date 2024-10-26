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Kasımpaşa - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Kasımpaşa Samsunspor maçı canlı izle

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Kasımpaşa - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig Kasımpaşa Samsunspor maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 14:02

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün Samsunspor'u ağırlayacak. Recep Tayyi̇p Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi̇ Çağdaş Altay yönetecek. Çağdaş Altay'ın yöneteceği 90 dakikada Murat Temel ve Mert Bulut yardımcı hakem olarak görev alacak. Kasımpaşa Samsunspor maç kadrosu ve canlı yayın bilgileri taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Kasımpaşa Samsunspor maçı canlı izle bilgisi...

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Trendyol Süper Li̇g'i̇n 10. haftasında Samsunspor, Kasımpaşa deplasmanına konuk oluyor. Ev sahibi ekipte Samsunspor maçı öncesinde Claudio Winck ve Nicholas Opoku kart sınırında. Bu futbolcular yarın kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecek. Peki, Kasımpaşa Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Kasımpaşa Samsunspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

KASIMPAŞA - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Recep Tayyi̇p Erdoğan Stadyumu'nda 26 Ekim Cumartesi saat 16.00'da oynanacak mücadeleyi̇ Çağdaş Altay yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Kasımpaşa - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig Kasımpaşa Samsunspor maçı canlı izle

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Ligde oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kasımpaşa, bu müsabakalarda 11 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü.

İç sahada Fenerbahçe'ye karşı aldığı mağlubiyetin ardından üst üste Antalyaspor, Galatasaray ve Bodrum FK maçlarından beraberlikle ayrılan lacivert-beyazlılar, son lig müsabakasında Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı.

İki ekip tarihlerinde ilk kez Süper Lig'de geçen sezon karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısındaki maçı Samsunspor sahasında 4-2 kazanırken, ikinci devredeki müsabakadan ise Kasımpaşa 1-0 galip ayrılmıştı.

Süper Lig'de çıktığı 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Samsunspor, 19 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Karadeniz temsilcisi, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak için Kasımpaşa'yı yenerek, yoluna devam etmek istiyor.

Kasımpaşa ise 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda topladığı 11 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.

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