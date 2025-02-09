Kasımpaşa Rizespor'u devirdi! Burak Yılmaz'a kırmızı kart

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Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 23. haftasında, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Kasımpaşa, müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibin golleri Rodrigues 26', Hajradinovic 45' (P), Nuno Da Costa 57' ile geldi. Çaykur Rizespor'un gollerini 30. dakikada Rachid Ghezzal ve 80'de Ali Sowe kaydetti.





Bu sonuçla Kasımpaşa, 31 puanla 8. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor ise 27 puanla 10. sırada kendine yer buldu.

Kasımpaşa gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Çaykur Rizespor ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.