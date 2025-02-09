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Kasımpaşa Rizespor'u devirdi! Burak Yılmaz'a kırmızı kart

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#Kasımpaşa#Çaykur Rizespor#Süper Lig
Kasımpaşa Rizesporu devirdi Burak Yılmaza kırmızı kart
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 13:30

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Kasımpaşa'nın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Kasımpaşa'da Teknik Direktör Burak Yılmaz kırmızı kart, Aytaç Kara sarı kart görerek Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düştü. Öte yandan Çaykur Rizespor'da Samet Akaydin ve Dal Varesanovic, gördükleri sarı kart sonrası Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düştü. İşte ayrıntılar...

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Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 23. haftasında, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Kasımpaşa, müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibin golleri Rodrigues 26', Hajradinovic 45' (P), Nuno Da Costa 57' ile geldi. Çaykur Rizespor'un gollerini 30. dakikada Rachid Ghezzal ve 80'de Ali Sowe kaydetti.

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Bu sonuçla Kasımpaşa, 31 puanla 8. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor ise 27 puanla 10. sırada kendine yer buldu.

Kasımpaşa gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Çaykur Rizespor ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

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#Kasımpaşa#Çaykur Rizespor#Süper Lig

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