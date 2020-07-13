Kasımpaşa - Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Kasımpaşa - Rizespor maçı için geri sayım devam ediyor. Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk olacak. Yeşil-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Moroziuk, Tunay Torun ve Gökhan Akkan’ın, Kasımpaşa maçı kafilesine dahil edilmelerine rağmen forma giymelerinin zor olduğu öğrenildi. Peki, Kasımpaşa - Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig'in 32. Hafta karşılaşmalarından biri de Kasımpaşa - Rizespor arasında gerçekleşecek. Kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor, kritik maçta Kasımpaşa'ya misafir olacak. Son maçında uzatma dakikalarında attığı golle 3 puan alan Çaykur Rizespor ise 32 puanla 16. sırada yer alırken rakibi Kasımpaşa, 36 puanla 11. sırada bulunuyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 3-0 Kasımpaşa üstünlüğüyle sona ermişti.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda gerçekleşecek olan Kasımpaşa - Rizespor maçı 18.30’da başlayacak. BeIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
KASIMPAŞA RİZESPOR MAÇININ MUHTEMEL 11’LERİ
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Fernandes, Meriah, Haddadi, Tirpan, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, N'dongala (Koita), Thiam
Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Fernandes, Orhan, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Boldrin, Diomande, Samudio, Skoda
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