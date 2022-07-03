Kasımpaşa, Raoul Petretta transferini açıkladı

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Kasımpaşa, son olarak İsviçre'nin Basel takımında forma giyen 25 yaşındaki sol bek Raoul Petretta'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Yeni transferimiz Raoul Petretta, geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadeleri kullanıldı.

İsviçre Süper Ligi'nde mücadele eden Basel altyapısından yetişen Raoul Petretta, geçtiğimiz sezon Basel forması ile çıktığı 23 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

İtalyan sol bek, bu transfer ile Basel dışında ilk kez başka bir takımın formasını giyecek.

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