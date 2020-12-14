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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.12.2020 - 10:33 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa, Muğlaspor'u konuk edecek! Ziraat Türkiye Kupası...

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Kasımpaşa, Muğlaspor'u konuk edecek! Ziraat Türkiye Kupası...
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Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Misli.com 3. Lig ekibi Muğlaspor'u konuk edecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak turda müsabakayı kazanan takım, adını bir üst tura yazdıracak.

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Kupada 4. turdan itibaren mücadele eden Kasımpaşa, Misli.com 2. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u elemişti.

Muğlaspor ise 2. turdan dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda sırasıyla Misli.com 3. Lig temsilcisi Kızılcabölükspor ile TFF 1. Lig ekipleri Yılport Samsunspor ve Ankaraspor'u saf dışı bırakmıştı.

 

Kasımpaşa, Muğlasporu konuk edecek Ziraat Türkiye Kupası...

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