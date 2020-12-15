MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriKasımpaşa Muğlaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
GeriSpor Kasımpaşa Muğlaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 15.12.2020 - 10:11 | Son Güncelleme:

Kasımpaşa Muğlaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kasımpaşa Muğlaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Abone Olgoogle-news

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Misli.com 3. Lig ekibi Muğlaspor'u konuk edecek. TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta 7 puanla düşme hattında yer alan Muğlaspor Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Turu’nda Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Peki Kasımpaşa Muğlaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Kupada 4. turdan itibaren mücadele eden Kasımpaşa, Misli.com 2. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u elemişti. Muğlaspor ise 2. turdan dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda sırasıyla Misli.com 3. Lig temsilcisi Kızılcabölükspor ile TFF 1. Lig ekipleri Yılport Samsunspor ve Ankaraspor'u saf dışı bırakmıştı.

Kasımpaşa Muğlaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Muğlaspor kupada Kızılcabölükspor, Samsunspor ve Ankaraspor’u elemeyi başardı. Kasımpaşa ise 4’üncü Tur’da Anagold 24Erzincanspor’u 3-0 yenmişti. Saat 13:00'da başlayacak karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle