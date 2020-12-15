Kasımpaşa Muğlaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Misli.com 3. Lig ekibi Muğlaspor'u konuk edecek. TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta 7 puanla düşme hattında yer alan Muğlaspor Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Turu’nda Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Peki Kasımpaşa Muğlaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Kupada 4. turdan itibaren mücadele eden Kasımpaşa, Misli.com 2. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u elemişti. Muğlaspor ise 2. turdan dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda sırasıyla Misli.com 3. Lig temsilcisi Kızılcabölükspor ile TFF 1. Lig ekipleri Yılport Samsunspor ve Ankaraspor'u saf dışı bırakmıştı.
Kasımpaşa Muğlaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Muğlaspor kupada Kızılcabölükspor, Samsunspor ve Ankaraspor’u elemeyi başardı. Kasımpaşa ise 4’üncü Tur’da Anagold 24Erzincanspor’u 3-0 yenmişti. Saat 13:00'da başlayacak karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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