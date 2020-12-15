Kupada 4. turdan itibaren mücadele eden Kasımpaşa, Misli.com 2. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u elemişti. Muğlaspor ise 2. turdan dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda sırasıyla Misli.com 3. Lig temsilcisi Kızılcabölükspor ile TFF 1. Lig ekipleri Yılport Samsunspor ve Ankaraspor'u saf dışı bırakmıştı.

Kasımpaşa Muğlaspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Muğlaspor kupada Kızılcabölükspor, Samsunspor ve Ankaraspor’u elemeyi başardı. Kasımpaşa ise 4’üncü Tur’da Anagold 24Erzincanspor’u 3-0 yenmişti. Saat 13:00'da başlayacak karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.