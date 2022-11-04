Canlı Anlatım: Kasımpaşa MKE Ankaragücü maçı

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Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Kasımpaşa: 0

Ankaragücü: 0

Goller

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

20. dakikada Tirpan’ın kaleyi karşısına alıp yaklaşık 25 metreden çektiği sert şut yandan auta gitti.

38. dakikada Taylan’ın uzun pasında sol tarafta topla buluşan Sowe, ceza sahasına girip topu sağ çaprazdaki Beridze’ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

İstanbul takımlarına rakip olduğu son sekiz Süper Lig maçının yedisini kaybeden Ankaragücü, diğer karşılaşmada bu sezon İstanbulspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. Lig tarihinde İstanbul takımları karşısında en fazla mağlubiyet alan ve gol yiyen ekip Ankaragücü. Süper Lig'de oynadığı son dört maçı kazanamayan Kasımpaşa, daha uzun bir galibiyet hasreti yaşadığı son dönemde teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırmıştı.

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Bu sezon Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile birlikte ceza sahası dışından golü bulunmayan üç takımdan ikisi Kasımpaşa ve Ankaragücü. Öte yandan, bu iki ekip arasında oynanan maçlarda atılan son gol ceza sahası dışından geldi. Ankaragücü ve Kasımpaşa bu sezon ilk golü yediği hiçbir Süper Lig maçından puan çıkaramayan takımlar arasında en fazla karşılaşmada açılış golünü kalesinde gören iki ekip konumunda.

Bu sezon Süper Lig'deki ikinci golünü Konyaspor filelerine gönderen Haris Hajradinovic, geçen sezon 36 karşılaşmada attığı gol sayısına şimdiden ulaştı. Geçen hafta Ankaragücü'nün Hatayspor'u 4-1 yendiği maçta iki gole doğrudan katkı sağlayan Taylan Antalyalı, Süper Lig kariyerinde Mayıs 2019'un ardından ikinci kez bir karşılaşmada hem gol attı hem asist yaptı. Kasımpaşa'ya rakip olduğu ilk iki Süper Lig maçını kazanan Ömer Erdoğan, daha sonraki iki karşılaşmada 5 puan kaybetti. Erdoğan'ın İstanbul ekibine konuk olduğu iki karşılaşma toplam dokuz gole sahne oldu.

Kasımpaşa MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa MKE Ankaragücü maçı bu akşam saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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