Kasımpaşa milli arada kadrosuna önemli takviyeler yaptı! Fenerbahçe'de eksik var mı? Süper Lig iddaa oranları, hakem istatistikleri...

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KASIMPAŞA

İlk 4 haftada 5 puan toplayabilen (1G 2B 1M) Kasımpaşa'da TD Sami Uğurlu'nun cezası sürüyor.

Tecrübeli teknik adam sezonun açılışında oynanan Konyaspor mücadelesinde kırmızı kart görüp 7 maç ceza almıştı.

Milli arada kadrolarına 3 takviye yaptılar; Fiorentina'dan Antonin Barak ve Josip Brekalo kiralandı, Lugano'dan Jhon Espinoza geldi.

Süper Lig listesinde yer almayan Driess Saddiki dışında göze çarpan önemli bir eksikleri yok.

Eldivenler Andreas Gianniotis'e emanet. Sol bekte Kevin Rodrigues'in, orta alanda Aytaç Kara'nın oynaması garanti.

Yeni transferlere rağmen Haris Hajradinovic ve Mortadha Ben Ouanes formaya yakın.

FENERBAHÇE



Jose Mourinho önderliğindeki Fenerbahçe'de ise Bright Osayi-Samuel dışında eksik bulunmuyor.

Milli arada ufak bir problem yaşayan Çağlar Söyüncü, yeni transfer Sofyan Amrabat hazır.

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Bir diğer yeni transfer Filip Kostic için maç saatini bekleyeceğiz.

Mourinho'nun "9 numara" tercihi merak konusu...

Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 8 resmi maçın tamamına ilk 11'de başlayıp 10 gol katkısı (8 gol 2 asist) yapan Edin Dzeko oynamaya devam mı edecek? Yoksa 19.5 milyon euro bonservis ödenen Youssef En-Nesyri formayı kapacak mı?

Portekizli çalıştırıcı bu konuyla ilgili; "Daha iyi performans sergileyen oynayacak..." demişti.

Dusan Tadic, Fred, Sebastian Szymanski, Dominik Livakovic kadronun değişilmezleri...

"Kasımpaşa - Fenerbahçe" maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Kasımpaşa, İstanbul takımlarına rakip olduğu son 8 maçın 5'ini kaybetti. (2G 1B)

- Fenerbahçe, İstanbul takımlarına konuk olduğu son 7 lig maçının tamamını kazandı!

- İki takım arasında oynanan son 8 lig maçının tamamını Fenerbahçe kazandı.

- Maçın hakemi Halil Umut Meler, bu sezon 3 karşılaşma yönetti. (10 sarı kart)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

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%60'lık kesim sarı-lacivertli ekibin 3 puana yakın olduğunu düşünüyor...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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